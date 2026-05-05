岡山大学岡山・北区津島中 岡山大学は職員が安心して働くことができる環境を実現するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。 基本方針では岡山大学におけるカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）の定義や、該当する行為の例、対応などが明記されています。 例の中には、教育活動や研究活動などへの不適当な要求といった、内容の妥当性に照らしてカスハラかどうかを判断す