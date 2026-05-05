岡山県庁 岡山県は、本庁や各県民局などで、育児休業を取る職員の代替として勤務する任期付き職員などを募集しています。 試験の区分は、学芸員・保健師・看護・栄養士・児童福祉士・土木です。試験日程は6月7日で、一次試験（専門試験）と二次試験（面接試験）があります。 県によりますと、任期の定めがあること以外は、正規職員と同じ勤務内容・勤務条件だということです。 募集期間は5月29日までです（郵送の場合