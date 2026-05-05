【エグゾバギオン＆ジャッジブレイカー】 5月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションフィギュア「エグゾバギオン＆ジャッジブレイカー」を5月に予約受付を開始する。 本商品はアクションフィギュア「オルタードナノ」シリーズの新商品。公式Xアカウントにて本体となるALTに装甲車のようなパワ&