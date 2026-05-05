ゴールデンウィーク後半、Uターンラッシュがピークとなっている今日5日(火・祝)は、最高気温25℃以上の夏日の所は少なくなっています。13時までの最高気温は、東京都心で23.3℃と、一見、快適に過ごせるようにみえますが、要注意なのが車内の熱中症です。予防と対策をまとめました。春でも車内の熱中症に注意今日5日(火・祝)は、全国的に晴れて、カラッとさわやかな陽気の所が多くなっています。13時までの最高気温は、東京都心23.