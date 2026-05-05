「こどもの日」の5日、長野市では「稚児行列」が行われ、参加した子どもたちの健やかな成長を祈りました。晴れやかな青空の下、華やかな衣装を身にまとった子どもたちが練り歩く毎年恒例の「稚児行列」。お釈迦様の誕生を祝う「花まつり」に合わせて行われ、園児や小学校低学年の子どもたち88人が参加しました。子どもたちはスタート地点の本願寺長野別院から、善光寺本堂前までの約900メートルを保護者と一緒に練り歩