上田市の上田城跡公園・相撲場で開かれた「すもう大会」。子どもたちの健やかな成長を願い70年以上続く伝統行事で、毎年「こどもの日」に合わせて開催されています。今年は年少から小学6年生まで120人余りが参加して、学年別に優勝を目指します。参加者「俺が勝った。負けそうになったけど相手を回して出して勝った」参加者の母親「よく頑張ったね」参加者「楽しかった」参加者の父親「去年も出たんですけど、去年より上手にできて