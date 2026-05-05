お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が4日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。“令和のテレビスター”だと感じる芸人について語った。この日のテーマは「テレビスタッフ80人が選んだ『どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング』」。テレビ制作スタッフからの信頼の厚い芸人がランキング形式で発表された。1位に選ばれたのは「平成ノブシコブシ」の吉村崇。制作ス