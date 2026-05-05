俳優の深田恭子（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。「皆様お久しぶりです」と書き出し、久々のインスタ投稿にファンから反響が寄せられている。【写真】「皆様お久しぶりです」久々のインスタ投稿で近影を公開した深田恭子深田は「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね!! G.Wいかがお過ごしですか？私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と