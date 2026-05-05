5日午前8時20分ごろ、長野県阿智村駒場の住宅で成人女性1人、子ども2人の遺体を警察官が見つけた。県警によると、この住宅には50代の両親と10代の子ども3人の計5人が暮らしており、午前3時過ぎに長男が交番に「母親から暴力を受けた」と届け出た。当時、父親は不在だった。県警は、遺体は母子とみて詳しく調べている。