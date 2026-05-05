◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト(5日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表されました。3連敗中の巨人は前日出場のなかったキャベッジ選手が「1番・レフト」、松本剛選手が「2番・センター」に入りました。若林楽人選手は「7番・ライト」でスタメン入り、前日1番だった吉川尚輝選手は8番に下がりました。先発は赤星優志投手、今季ここまで中継ぎとして9試合に登板し2勝1敗、1ホールド。防御率は2.53としています。