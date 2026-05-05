優れた報道に贈られるアメリカのピュリツァー賞にトランプ政権の政府機関再編による影響を詳しく報じた「ワシントン・ポスト」が選ばれました。2026年のピュリツァー賞は4日、ニューヨークで発表され、最高の栄誉とされる「公益部門」には、トランプ政権の「政府効率化省（DOGE）」による連邦政府機関の再編や職員削減の影響を詳しく報じたワシントン・ポストが選ばれました。また、「特別賞」には、かつてトランプ大統領と近い関