◇MLB カブス 5x-4 レッズ(日本時間5日、リグリー・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が6号3ランを記録。5試合ぶりのホームランは特大の一発となりました。前日にマルチ安打をマークしていた鈴木選手は「5番・ライト」で先発出場。3点を追う4回の第2打席、ノーアウト1、2塁のチャンスで高めのシンカーを捉え、バックスクリーン横に鋭い打球を突き刺しました。打った鈴木選手も捉えた直後に確信の様子を見せた一発。打球速度112.6マ