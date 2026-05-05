3試合ぶり14号を含む3安打2打点の活躍【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。3試合ぶりとなる14号2ランを放ち勝利に貢献した。試合後、村上は「初めての球場だったので分かりませんでしたが、（スタンドに）行くと思っていました」と豪快弾を振り返った。2点リードで迎えた4回の第3打席、