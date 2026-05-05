神戸はあす6日、敵地で広島と対戦する。今季から就任したミヒャエル・スキッベ監督にとって、4年間を過ごした地への初凱旋。「非常に嬉しい。友人やファンに会えるのが楽しみだ。あすは広島の11人だけを相手にするのではなくて、ファンの方も（チームを）サポートしてプレッシャーをかけてくる。その雰囲気も楽しみたい」と心待ちにした。旧交を温めても譲れないのは勝ち点3だ。直近・G大阪戦（5月2日）はクラブとして7年ぶり