米国に遠征し、2日のチャーチルダウンズSでG1初制覇を飾ったテーオーエルビス（牡4＝高柳大、父ヴォラタイル）とケンタッキーダービー8着の僚馬ワンダーディーン（牡3、父ディーマジェスティ）が5日、午前6時49分に成田空港着のフライトで帰国した。JRAが発表。その後、輸入検疫のため同10時20分に千葉県白井市のJRA競馬学校に入厩した。