◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月4日英ロンドン）決勝トーナメント1回戦が行われ、男子の日本はベルギーを3―1で下して16強入りを決めた。松島輝空（フリー）、戸上隼輔（井村屋グループ）、張本智和（トヨタ自動車）がそれぞれ1勝ずつ挙げた。ベスト16では、スペインを下したカザフスタンと対戦することが決定。勝ち上がれば、準々決勝でリーグ戦の初戦で敗れたドイツと再戦する可能性がある。