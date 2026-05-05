◇ナ・リーグカブス5―4レッズ（2026年5月4日シカゴ）カブスは4日（日本時間5日）、本拠でのレッズ戦で劇的サヨナラ勝利を収め、6連勝、本拠地12連勝を挙げた。鈴木誠也外野手（31）は0―3の4回無死一、二塁から5試合ぶりの6号同点3ラン。最後は今季からカブスに加入したマイケル・コンフォート外野手（33）がキャリア初のサヨナラ本塁打で熱戦に終止符を打った。1点を追う9回にドラマは待っていた。先頭のクローアーム