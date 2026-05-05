人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が5月4日、自身のアメブロを更新。長男「たろくん」の最後の“顔ハメパネル”姿を公開した。【映像】桃、眼瞼下垂症の手術から約1年経った次男の姿を公開4月3日の更新で、長男のSNSでの顔出しを終了することを報告していた桃。この日は「ラスト顔ハメパネル。」というタイトルでブログを更新し、「明日たろが5歳になることをきっかけに、顔出