◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックスは、育成の宮国凌空（りく）投手を支配下登録したことを発表した。背番号は６５で、年俸５００万円（推定）。４月２９日に支配下登録された宜保に続き、今季は２人目。上限７０人の支配下選手は、７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の２５年ドラフト６位・石川ケニー投手（ジョージア大）を除き、６７人となった。宮国は東邦