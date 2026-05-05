◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・若林楽人外野手が５日のヤクルト戦で４月３日以来、今季２度目のスタメンに名を連ねた。４日の同戦に欠場したトレイ・キャベッジ外野手が「１番・左翼」で２試合ぶりに先発出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（中）松本３（遊）泉口４（三）ダルベック５（捕）大城６（一）増田陸７（右）若林８（二）