楽天・前田健太投手（３８）が６日の日本ハム戦（楽天モバイル）に先発する。１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕。今季はここまで３試合に先発して、０勝２敗、防御率５・５６の成績となっている。４月２９日の前回登板ではロッテを相手に５回途中５安打５失点と苦戦。「前回はあんまり良くなかったんで、同じ失敗を繰り返さないように、フォームの微調整だったりをしてきた。自分なりにいい状態でマウントに上がれるようには調