カップルユーチューバー「なこなこカップル」のなごみ（２６）とこーくん（２８）が５日、インスタグラムを更新。離婚したことを発表した。２人はインスタグラムのストーリーズに投稿。なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています」と報