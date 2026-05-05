◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）中日が、４日の阪神戦（バンテリンＤ）から販売している期間限定商品「勝利を結ぶ！塩結び」が、販売２日目も大盛況となった。販売初日の盛況ぶりを踏まえ、この日は前日よりも数を増やして販売。売店前にできた長蛇の列には、阪神ファンの姿も見られ、開場からわずか２０分で完売した。同商品は、３つの塩おにぎりと、うずらの卵が入っており、２種の追い塩をか