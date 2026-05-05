職人の姿がかっこいい！カプセルトイで／左：柄巻師の高見信夫さん・右：刀匠の森助光さん 刀匠や刀鍛冶など、日本刀づくりに携わる職人らのキーホルダーが手に入るカプセルトイが岡山県瀬戸内市の土産物店で販売されています。 瀬戸内市長船町長船の「備前おさふね刀剣の里」の売店「長船ふれあい物産館」で、1回400円で回すことができます。 キーホルダーは全11種。刀匠で県指定重要無形文