グラビアアイドルの戸田れいさんが、自身のインスタグラムを更新。第一子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 グラドル・戸田れい 】第一子出産を報告「実家で母に思いっきり甘えながら、のんびりとした時間を息子と過ごしています」戸田さんは赤ちゃんの画像を添えて「先日の話にはなりますが、第一子となる男の子を出産しました」「予定日より2週間半も早い誕生でしたが、49.0cm/3014gの平均的な感じで安