◇ア・リーグホワイトソックス６-0エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦で両リーグトップに並ぶ14号2ランに加え、自身メジャー初となる二塁打に中前打の3安打2打点と大暴れを見せた。この活躍にメジャーを取材する記者陣も続々と「怪」記録達成を紹介している。まずはMLBを取材するデビッド・アドラー記者が、「今季98マイル（約158キロ）