【第10話】 5月5日公開 第10話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月5日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第10話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今日は、暑い夏にぴったりの「ミント風呂」を体験する。風呂上りにまゆりさんと一緒にビールを飲むが、酔った彼女は可愛くて……。 「まゆりさんのいる銭湯」のページ (C)ジェ