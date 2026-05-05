5月5日（現地時間4日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、ミネソタ・ティンバーウルブズが敵地のフロスト・バンク・センターに乗り込み、サンアントニオ・スパーズと対戦した。 試合は第1クォーターからリードチェンジを繰り返すなか、ウルブズは1点リードで迎えた第2クォーター開始からアンソニー・エド