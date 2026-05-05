酒田市は、きのう開催された「二十歳を祝う成人の集い」の参加者649人分のメールアドレスを、誤って他の参加者に閲覧できる状態で送信したと発表し、陳謝しました。 酒田市によりますと、きのう午前10時すぎ、参加者に案内メールを送信した際に、本来、受信者同士のアドレスが見えないようにすべき（BCC）ところを、誤って全員のアドレスが表示される状態（TO）で送信したということです。 送信から約2時間後に、受