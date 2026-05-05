ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4回の第3打席に3試合ぶりの14号2ランを放った。この日は続く第4打席で右翼線へMLB移籍後初となる二塁打もマーク。初めての本塁打以外の長打となった。 ■153打席目で初の本塁打以外の長打 村上は4回、相手右腕ソリアーノが投じた外角高め、見逃せばボール気味の速球を強振。打球