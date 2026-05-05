【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは４日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は敵地でのアストロズ戦に先発し、６回５安打３失点、８奪三振と好投し、３勝目（２敗）を挙げた。１番指名打者で出た大谷翔平は３打数無安打１打点、２四球で、自己ワーストの２４打席連続無安打となった。試合は８―３だった。大谷が苦しんでいる。前日のカージナルス戦を終えて４試合１９打席連続の無安打。この日の試合前