全国の約２５００人の現職裁判官について、これまでに関わった判決などを調べられるインターネットサイト「裁判官マップ」が、３月に公開された。所属や経歴も掲載し、評判や感想などの「口コミ」を投稿できる。作成した弁護士は「司法を身近に感じてもらいたい」としているが、誹謗（ひぼう）中傷ともいえる匿名の書き込みも目立っている。（神戸総局脊尾直哉）東京弁護士会の田中一哉弁護士（５７）が開設。生成ＡＩ（人工