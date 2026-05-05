TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが5日に更新され、新キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで1週間連続で意味深な投稿が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、上下つなぎの迷彩服を着て、腕を組んだ男性のイラスト。この男性が頭をそり上げているため、「バイキング小峠さんを彷彿」「みなみか