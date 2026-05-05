ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが５日、自身のインスタグラムを更新。幼少期のショットを公開した。「こどもの日ＴＨＥＴＩＭＥ，シマエナガ体操そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま配信をご覧いただいた皆さま朝早くからありがとうございました！中高時代の友人も遊びに来てくれました」と感謝をつづり、「お天気にも恵まれ、無事に開催できて良かったです」と記した。「こどもの日ということでインスタライ