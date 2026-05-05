大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）は、関取衆による申し合い稽古と、大関・霧島（音羽山）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で計１６番相撲を取った。藤ノ川は「頚椎椎間板ヘルニア」で春巡業を途中離脱するなど首に不安を抱える。頭からかましていく真っ向勝負が持ち味だが、「「首の負担がかからないように、胸でも