大相撲の幕内・平戸海（境川）は５日、夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて東京・足立区の部屋で調整した。出稽古の横綱・豊昇龍（立浪）と三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で２７番取り、７勝２０敗だった。平戸海は横綱との猛稽古を終えると、反省を浮かべた。速いペースで次々と番数を重ねていく豊昇龍に対し、途中で息が上がって思うような動きができなかったと振り返り「（横綱は）ペースが速くて、自分が汗