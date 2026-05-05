巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグ単独トップの５勝目を懸け、６日のヤクルト戦（東京ドーム）で先発する。ＧＷ９連戦の９戦目。白星締めを託された黄金ルーキーは「勝てればいいなと思います」と必勝を誓って本拠地で最終調整した。開幕投手に始まり、前回４月２９日の広島戦（東京ドーム）でセ・リーグ５球団との対戦が一周。現在は自身３連勝中とチームを救う働きをしている。ツバメ打線との２度目の対決に