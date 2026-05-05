トレンド感のあるインテリアからおしゃれな収納グッズまで、幅広いジャンルで人気を集める【3COINS（スリーコインズ）】。じつは推し活で活躍する可愛いグッズも取り扱っているんです。そこで今回は、推し色で揃えたい「新作グッズ」を紹介します。 ふっくらリボンで存在感抜群 ふっくらした立体感のあるシルエットで存在感抜群の「リボンチャーム」。カラーは全5色で、ピンクのほかにもブルー