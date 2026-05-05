母親は物が捨てられないので、実家に行く度いつも物であふれていました。 減らせば良いのにと思っていたそんな矢先に思いがけない出来事が！？ 今回は筆者が体験した物を捨てない母親に助けられたエピソードをご紹介します。 減らし過ぎて大ピンチ！！ 母に救われたグラタン皿！