阪神・高橋遥人投手が６日・中日戦（バンテリンドーム）に先発する。４月１２日に対戦した際には、５安打完封で仕留めた相手だが「大きいのを打てる打者がいる。スタンドに入れる力があると思うので、その前にランナーを出さないように」と警戒した。今季は４試合に先発し、驚異の３完封。４月までの３完封は、球団では若林忠志以来８３年ぶりの快挙となった。３回まではパーフェクト投球で、１試合通して二塁すら踏ませない圧