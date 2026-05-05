◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・梅野隆太郎捕手が「７番・捕手」で今季２度目の先発マスクをかぶる。前回スタメンの３日・巨人戦（甲子園）では、直近２試合連続６失点と苦しんでいた才木を変化球主体の投球で好投に導いた。この日は、２年目の早川が今季初先発。真価を発揮する。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高寺２番・二塁中野３番・右翼森下４番