「二酸化炭素（CO2）消火設備を利用して火を消した。人命被害はなく、船舶は整備のためにカタール側に移動中だと把握している」韓国・全国海上船員労働組合連盟（船員労連）のキム・ドゥヨン委員長は5日、中央日報の電話取材に対して、ホルムズ海峡で発生した韓国船舶の火災事故に関連してこのように明らかにした。韓国海洋水産部などによると、事故は4日午後8時40分ごろ（日本時間）、ホルムズ海域の内側にあるウンム・アル・カイ