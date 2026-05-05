２日、「華強北」の商業施設「深圳華強電子世界」で買い物をする人たち。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳5月5日】「中国電子第一街」と呼ばれる国内最大級の電気街、広東省深圳市の「華強北（ホアチャンベイ）」はここ数年、深圳を訪れる人々の「爆買い」スポットとなっている。AI（人工知能）グラスやスマート翻訳機など最先端の製品が並び、今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）も