歌手で俳優のマイク眞木が82歳の誕生日を迎え、長女でタレントの眞木花（24）が、5日までにインスタグラムを更新。親子ショットや思い出の写真を公開し、反響が集まっている。【写真】「昔と変わらずシブい」82歳の誕生日を迎えたマイク眞木、24歳長女が公開した“お宝写真”投稿では「happy birthday dad」とつづり、「今日（4／27）は父の82歳の誕生日」と報告。公開された写真には、幼い頃の長女と寄り添う姿や、現在の自然