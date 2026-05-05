インフルエンサーのこーくん（28）が5日、自身のインスタグラムを更新し、なごみ（26）との離婚を発表した。【写真】なごみ、こーくんと離婚これからについて記す（全文）2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。■こーくん報告全文僕たちは、夫婦で話し合いを重ね