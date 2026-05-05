【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、イランによるアラブ首長国連邦（UAE）などへの攻撃について「激しい攻撃ではなかった」と述べ、停戦合意違反に当たるかどうか明言を避けた。ABCテレビの電話取材に答えた。