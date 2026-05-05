タレントの辻希美が4日、自身のアメブロを更新。週末に家族で念願のラーメンを食べに行ったことや、自宅でバーベキューを楽しんだことを報告した。【映像】辻希美、家族旅行中の水着ショット「実は土曜日はずっと行ってみたかった ヒカキンラーメン（みそきん）を食べに行って来ました」と報告した辻。「想像していた以上に美味しくて 食べた事の無いラーメンで ヒカキンのラーメンへの想いが凄く感じる一杯でした」と絶賛し、