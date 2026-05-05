薩摩川内市で計画が進められている国内最大級のAIデータセンターの予定地を、県選出の国会議員らが視察しました。AIデータセンターの建設計画が進められているのは、川内火力発電所跡の「サーキュラーパーク九州」の敷地内です。電力容量は350メガワット規模で国内最大級を想定しています。この日は県選出の国会議員や塩田知事、県議会や市議会の議長らが予定地を訪れ、担当者か