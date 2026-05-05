5月5日は「こどもの日」です。鹿児島市の海づり公園は無料で開放され、家族連れなどが釣りを楽しんでいます。鹿児島市の鴨池海づり公園は「こどもの日」の5月5日、中学生以下の入場が無料になっています。朝から多くの家族連れなどが訪れ、竿をふるい魚釣りを楽しんでいます。なかにはこんな子も。約30センチのマダイが釣れました。（中学1年生）「今月の中で潮の流れが一番いい日。釣れるとしたら今日。今からかなと思う」