俳優の深田恭子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告しました。【写真】深田恭子、芸能生活30周年！「芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」深田さんは「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね‼ G.Wいかがお過ごしですか？」と、3枚の写真を投稿。黒いショルダーカットのワンピースを着用し、花束を抱えた姿を披露しています。深田さんは「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん